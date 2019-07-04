Экс-защитник пермского «Амкара» и казанского «Рубина» Алексей Попов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего Суперкубка России, где встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

— Кто, на ваш взгляд, будет являться фаворитом в борьбе за Суперкубок?

— «Зенит» выглядит посильнее, мне импонирует работа Сергея Богдановича. У Семака не было провальных сезонов, спадов, постоянно прогрессирует. Он хочет развиваться, прибавлять. Для меня главный показатель — стабильность.

— Стали ли «Зенит» с «Локомотивом» сильнее с прошлого года?

— Тяжело сказать. Кто сможет показать более атакующий футбол, тот и сможет добиться результата. Не могу сказать, что Живоглядов и Мурильо сильно усилят «Локо» и они станут чемпионами. Если они найдут баланс, тогда смогут стать чемпионами. Но мне, к слову, не нравилась игра «Мордовии» под руководством Сёмина, поэтому сделаю ставку на Семака.

— Отнесутся ли команды серьёзно ко встрече или же это последняя возможность проверить силы перед стартом чемпионата России?

— У каждого будут свои цели. Думаю, что все хотят выиграть трофей, тем более, что данный турнир состоит всего лишь из одного матча. На мой взгляд, и «Локомотив», и «Зенит» приложат все силы, чтобы добиться победы.

Чемпионат России по футболу 2006 Igor Kritskiy/Russian Look/Global Look Press

— Стоит ли ждать большое количество голов в игре или обе команды будут показывать закрытый футбол?

— Мне кажется, что как раз в Суперкубке и покажут весь потенциал команды, могут задать тренд на весь предстоящий сезон. Если будет закрытый, то весь сезон может сложиться таким.

— Игру проведут на стадионе «Динамо» в Москве. Может следовало провести Суперкубок в другом регионе? Финал Кубка России в Самаре вызвал большой интерес к встрече, матчи сборной в регионах также собирают стадионы.

— Кубок России, как и Суперкубок надо проводить как в Англии — на одном стадионе. Чтобы команды стремились туда попасть. Взять хотя бы наши «Лужники», чтобы всем хотелось там выступить, на главной арене страны. А вот сборная пусть катается по регионам, а не только проводит встречи в Москве и Краснодаре.

— Планируете ли вы смотреть встречу?

— Хотелось бы посмотреть, чтобы понимать, куда движется российский футбол, как будут играть главные команды страны. Это даст понимание того, чего мы можем достичь в Европе и как будет футбол будет развиваться в стране.