Матиас Краневиттер Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер может покинуть российский клуб летом.

Как сообщает fotospor.com, 26-летний аргентинец близок к переходу в турецкий «Галатасарай».

Сам Краневиттер дал предварительное согласие на переход. За два сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провёл 27 матчей, не забив ни одного мяча.

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.

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