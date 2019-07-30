https://static.news.ru/photo/f31b0918-b2cd-11e9-b739-fa163e074e61_660.jpg Матиас Краневиттер Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер может покинуть российский клуб летом.

Как сообщает fotospor.com, 26-летний аргентинец близок к переходу в турецкий «Галатасарай».

Сам Краневиттер дал предварительное согласие на переход. За два сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провёл 27 матчей, не забив ни одного мяча.

Испанский футбольный клуб «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором не согласился с трансфером французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону», писал News.ru.