https://static.news.ru/photo/6a5358b0-a4a9-11e9-a403-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Игнатов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Игнатов поделился впечатлениями от обстановки внутри команды.

Для нас главное — чемпионат, мы настроены. Мы выполняем все установки тренера. Микроклимат в команде отличный. Процесс адаптации проходит хорошо, наш капитан и вице-капитан поддерживают ребят, — приводит слова Игнатова корреспондент News.ru.

В матче первого тура РПЛ «красно-белые» сыграют против «Сочи». Матч начнётся в 19:00 по московскому времени 13 июля.

«Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты трагедии, произошедшей в день матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом», на форму команды, ранее писал News.ru.