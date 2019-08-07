https://static.news.ru/photo/ad18420e-b92c-11e9-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков в летнее трансферное окно может переехать в Италию.

20-летний игрок на частном самолёте приземлился в Вероне и провёл в городе целый день, пишет L’Arena . Сообщается, что он мог провести переговоры с клубом «Верона».

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново», подписав контракт до 2023 года. В сезоне-2018/19 он сыграл пять матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ), но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне ни разу не попал в заявку команды.

«Верона» вернулась в серию А (высший дивизион чемпионата Италии) по итогам прошлого сезона.

Ранее полузащитник и капитан голландской команды А3 Гус Тил подписал четырёхлетний контракт с со «Спартаком», писал News.ru.