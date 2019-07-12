Полузащитник футбольного клуба «Фейеноорд» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался переходить в московский «Локомотив».
Несмотря на то, что 23-летнему хавбеку предложили контракт на выгодных условиях, он предпочёл остаться в голландской команде, сообщает Voetbal International.
Контракт Тапиа с «Фейеноордом» рассчитан до конца июня 2020 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл за роттердамский клуб 4 матча, ни разу не отличившись.
Голкиперу московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме «Спартак» предложил €500 тысяч, писал News.ru.