https://static.news.ru/photo/82e4c616-a477-11e9-aeef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Toin Damen/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Фейеноорд» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался переходить в московский «Локомотив».

Несмотря на то, что 23-летнему хавбеку предложили контракт на выгодных условиях, он предпочёл остаться в голландской команде, сообщает Voetbal International.

Контракт Тапиа с «Фейеноордом» рассчитан до конца июня 2020 года. В прошедшем сезоне футболист сыграл за роттердамский клуб 4 матча, ни разу не отличившись.

Голкиперу московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме «Спартак» предложил €500 тысяч, писал News.ru.