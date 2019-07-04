Полузащитник сборной Испании и мадридского футбольного клуба «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити».
Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Your new number 16— Manchester City (@ManCity)
pic.twitter.com/lJOrgTtk2m 4 июля 2019 г.
В завершившемся сезоне Эрнандес провёл 34 матча в Ла Лиге, в которых забил три мяча и отдал один результативный пас.
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