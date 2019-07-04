https://static.news.ru/photo/0011f034-9e54-11e9-a5f1-fa163e074e61_1024.jpg Родри Эрнандес Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник сборной Испании и мадридского футбольного клуба «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити».

Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Your new number 16 pic.twitter.com/lJOrgTtk2m — Manchester City (@ManCity) 4 июля 2019 г.

В завершившемся сезоне Эрнандес провёл 34 матча в Ла Лиге, в которых забил три мяча и отдал один результативный пас.

Ранее News.ru писал, что петербургский «Зенит» интересуется румынским защитником «Уфы» Йонуцем Неделчару.