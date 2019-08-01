Криштиану Роналду Фото: DeFodi.eu/imago-images/imago-images.de/Global Look Press

Полиция Сеула собирается провести расследование в связи с тем, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не принял участия в матче против звёзд корейской лиги, а остался на скамейке запасных.

В данное время правоохранители Южной Кореи выясняют, нарушил ли известный футболист условия договора, по которому он должен был отыграть 45 минут, сообщает «Матч ТВ».

Ранее News.ru писал, что южнокорейские болельщики намерены подать в суд иск на €50 млн к организаторам футбольного матча в Сеуле, в котором не принял участие футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Товарищеский матч между туринским клубом и сборной всех звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле завершился 26 июля со счётом 3:3. Именитый португалец должен был принять в нём участие, но не сделал этого. Теперь болельщики готовят судебный иск к организаторам турнира — компании The Fasta Inc.

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