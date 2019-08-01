https://static.news.ru/photo/fce0889c-b480-11e9-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: DeFodi.eu/imago-images/imago-images.de/Global Look Press

Полиция Сеула собирается провести расследование в связи с тем, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не принял участия в матче против звёзд корейской лиги, а остался на скамейке запасных.

В данное время правоохранители Южной Кореи выясняют, нарушил ли известный футболист условия договора, по которому он должен был отыграть 45 минут, сообщает « Матч ТВ ».

Ранее News.ru писал, что южнокорейские болельщики намерены подать в суд иск на €50 млн к организаторам футбольного матча в Сеуле, в котором не принял участие футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Товарищеский матч между туринским клубом и сборной всех звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле завершился 26 июля со счётом 3:3. Именитый португалец должен был принять в нём участие, но не сделал этого. Теперь болельщики готовят судебный иск к организаторам турнира — компании The Fasta Inc.