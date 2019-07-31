https://static.news.ru/photo/2e70109a-b3a9-11e9-b605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция Москвы попросила руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) перенести запланированный на 3 августа матч четвёртого тура между футбольными командами «Спартак» и «Динамо». Это связано с несанкционированными гражданскими выступлениями против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что одной из причин указаны не разрешённые властями выступления оппозиции, которые состоятся 3 августа в Москве.

Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной полиции много сил и средств. С учётом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придётся задействовать приданные силы из ближайших регионов, — пояснил источник.

Окончательное решение об отмене или переносе матча ещё не принято, однако руководство РПЛ выступило категорически против предложения силовиков, резюмировал собеседник агентства.

Как писал News.ru, московские полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. В столичном ГУ МВД предупредили, что акция является незаконной. Ранее лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга в этот день, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы. Вместо этого оппозиция пытается согласовать акцию на 10 августа.

Матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) могут отменить из-за лесных пожаров, охвативших Сибирь. Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа игрой между иркутским «Зенитом» и «Сахалином».