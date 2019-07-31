https://static.news.ru/photo/2e70109a-b3a9-11e9-b605-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Полиция Москвы попросила руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) перенести запланированный на 3 августа матч четвёртого тура между футбольными командами «Спартак» и «Динамо». Это связано с несанкционированными гражданскими выступлениями против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что одной из причин указаны не разрешённые властями выступления оппозиции, которые состоятся 3 августа в Москве.
Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной полиции много сил и средств. С учётом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придётся задействовать приданные силы из ближайших регионов, — пояснил источник.
Окончательное решение об отмене или переносе матча ещё не принято, однако руководство РПЛ выступило категорически против предложения силовиков, резюмировал собеседник агентства.