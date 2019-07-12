Правоохранительные органы Сан-Паулу начали расследование в отношении бразильской модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара в изнасиловании.
Девушке и её адвокату предъявляют вымогательство, сообщает El Mundo Deportivo. Модель требовала у футболиста деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в одном из отелей Парижа в середине мая.
Ранее Триндади заявила о краже улики, писал News.ru.