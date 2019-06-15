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Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл может перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Th​e Sun, главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач видит валлийца в своей команде в связи с уходом из клуба голландца Арьена Роббена и француза Франка Рибери. Сообщается, что...