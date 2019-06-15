Поле стадиона «Открытие Арена», на котором выступает московский футбольный клуб «Спартак», пострадало после концерта музыкальной группы «Ленинград».
Практически половина поля визуально серьёзно пострадала после выступления «Ленинграда», — цитируют свой источник «
Известия».
На месте поля была обустроена сцена, а также фан-зона. «Спартак» на данный момент не делал никаких официальных заявлений по поводу случившегося.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.