Пока в Грузии футболисты проводят провокационные акции в адрес России, новичок московского «Динамо» Иван Ордец признаётся, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) сильнее украинского, а сам он готов к негативной реакции украинских болельщиков на его переход в стан «бело-голубых». News.ru отдаёт должное футболистам из Незалежной, идущим наперекор общественному мнению, а также вспоминает историю футбольных взаимоотношений России и Украины.

Ордец дружбы народов

26-летний защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины оформил переход в московское «Динамо» буквально неделю назад. Сейчас он с новой командой находится на сборе в Австрии, завершая подготовку к сезону, стартующему для «бело-голубых» 12 июля выездным матчем с тульским «Арсеналом». Помимо напряжённых тренировок, Ордец успевает и с журналистами пообщаться. В большом интервью динамовской пресс-службе Иван сделал ряд интересных признаний.

Очень важным фактором для меня было то, что российский чемпионат на данный момент сильнее украинского. Объективно. Поэтому я даже долго и не раздумывал. Пришёл к выводу, что пора что-то поменять в своей жизни. Уверен, сделал всё правильно. Ехал сюда играть в футбол и прогрессировать как футболист. Поэтому я перешёл в «Динамо» в интересах развития своей карьеры, — заявил Ордец.

Разумеется, была в интервью затронута тема непростых отношений между Россией и Украиной, ведь клубы и сборные бывших союзных республик уже несколько лет разводятся Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьёвках всех турниров. Наверняка в адрес Ордеца, как и любого другого украинского футболиста, отправляющегося играть в Россию, летели проклятия и оскорбления со стороны украинских болельщиков.

Иван Ордец fcdm_official/vk.com

Конечно, держал это в голове, настраивался и, можно сказать, был готов к такой реакции на родине. Я посоветовался со своей семьёй, мы всё взвесили и приняли решение, что надо переезжать в Москву. Если честно, то я стараюсь мнения в Интернете по поводу своего перехода не читать. Там такие комментарии пишут, что даже не верится, что это могут делать взрослые люди. Скорее, подростки... Поэтому не вижу смысла пропускать через себя этот негатив, — отметил новичок московского клуба.

Также новобранец «бело-голубых» признался, что накануне подписания контракта с московским клубом советовался с Ярославом Ракицким, который также ранее выступал за «Шахтёр», а минувшей зимой перешёл в петербургский «Зенит» и стал вместе с новой командой чемпионом России.

Ярик всем очень доволен. Говорит, что в российском футболе отличная инфраструктура после прошлогоднего чемпионата мира, народ с удовольствием ходит на стадионы, горячо поддерживает свои команды. Советовал не переживать, убеждал, что меня хорошо примут, и моя задача лишь в том, чтобы полностью отдаваться на поле, — рассказал Ордец.

Ярик пожертвовал сборной ради «Зенита»

Между тем из памяти ещё не выветрился тот негативный фон, который сопровождал трансфер Ракицкого в «Зенит». Ордец тоже имеет опыт выступлений за украинскую сборную (12 матчей, один гол), но у 29-летнего новобранца петербуржской команды эти цифры куда более внушительные (54 игры, пять голов), да и имя Ярослава в своё время гремело в информационном пространстве в связи со скандальным интервью, которое футболист, как оказалось, не давал. Ракицкому после известных событий в Донбассе в 2014 году приписали фразы о том, что он не может «играть за сборную бандеровцев», а Донбасс «всегда был, есть и будет с Россией». И если бы сейчас на дворе была середина 90-х годов, Ярослав, «как Витя Онопко, начал бы, не задумываясь, выступать за российскую сборную».

Ярослав Ракицкий Сергей Лантюхов/News.ru

Позже выяснилось, что это «интервью» появилось в Интернете ещё 1 апреля (обратите внимание на дату!) 2013 года. А сам Ракицкий выступил с опровержением на официальном сайте «Шахтёра», заявив, что ему «надоело читать этот бред», и попросив прекратить попытки облить его грязью.

Есть ли условие, при котором я уйду из сборной Украины? Да, если мы выиграем чемпионат мира, — заявил тогда Ракицкий.

«Жовто-блакитные», как известно, с тех пор титул лучшей команды мира не завоевали, но на официальном сайте Федерации футбола Украины после перехода Ракицкого в «Зенит» появилось сообщение, что защитник больше не будет вызываться в национальную сборную.

Эта история красноречиво свидетельствует о том, какому риску себя подвергают украинские футболисты, принимающие решение продолжить карьеру в России. Так что фамилию Ордеца тоже могут вычеркнуть из списка кандидатов в сборную Украины. Тем не менее это не мешает им давать объективные интервью, сравнивания уровень двух национальных чемпионатов.

Романцев открыл «золотую жилу»

Негативное отношение к «москалям» в Незалежной у футбольных болельщиков появилось ещё в начале 1990-х, когда после распада Союза международные футбольные организации признали правопреемницей сборной СССР российскую национальную команду. Нам в наследство достались приличные рейтинги ФИФА и УЕФА, позволявшие сборным получать неплохие «посевы» и «корзины» при жеребьёвках отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы и дававшие расширенную квоту нашим клубам в еврокубках. Украине же приходилось пробиваться наверх фактически со дна.

Олег Романцев Alexander Wilf/Global Look Press

Ситуацию усугубил массовый отъезд украинских футболистов с 1992 года в чемпионат России с оперативным оформлением для этих «перебежчиков» российского гражданства. Особенно отметился на этой ниве московский «Спартак», тогдашний наставник которого Олег Романцев получил в своё распоряжение (и как главный тренер российской сборной — тоже!) поистине «золотой футбольный фонд» в лице Ильи Цымбаларя, Виктора Онопко, Юрия Никифорова, Сергея Юрана и ещё нескольких экс-украинских мастеров.

Позже «красно-белые» продолжали «осваивать» рынок украинских игроков, правда, уже не «переделывая» их в российских граждан. Достаточно вспомнить таких игроков, как Владислав Ващук, Максим Калиниченко, Дмитрий Парфёнов, Сергей Перепаденко, Александр Помазун, Дмитрий Тяпушкин. Впрочем, и в составах других российских клубов футболистов из соседней Украины всегда хватало. За более чем четверть века существования суверенного российского чемпионата за клубы нашей страны успели поиграть более 230 украинских футболистов.

Кстати, один из самых ярких представителей украинского футбола — нападающий Андрей Воронин — не так давно выступал именно за московское «Динамо». А в тренерский штаб «бело-голубых» до последнего времени входил Юрий Калитвинцев, в бытность действующим футболистом игравший за «Динамо» в начале 90-х годов прошлого века.

На данный момент в клубах РПЛ значатся всего пять украинских легионеров. О двоих — Ордеце и Ракицком — уже рассказано в этом материале. Ещё двое только что подписали контракты с новыми клубами (Денис Дедечко — с новичком премьер-лиги «Тамбовом», Олег Данченко — с казанским «Рубином»), но за плечами обоих уже есть опыт выступлений в России. Дедечко ранее играл за пермский «Амкар» и «СКА-Хабаровск», Данченко — за махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей».

А главным украинским «долгожителем» в РПЛ можно считать Дениса Кулакова. Защитник начал выступать за «Урал» из Екатеринбурга с 2015 года и сейчас готовится начать уже пятый сезон в России со своей командой.

Конечно, в последние годы с изменением политической ситуации поток украинских футболистов в Россию заметно сократился, но те, кто всё же приезжает играть за клубы РПЛ, вряд ли об этом жалеют. Ведь чемпионат Украины существенно уступает российскому и по своему спортивному уровню, и по финансовым условиям.