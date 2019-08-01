Ещё вчера московская спортивная общественность была встревожена информацией о том, что по просьбе МВД историческое футбольное дерби может быть сдвинуто с субботы на воскресенье или даже на понедельник. Мотивировка такого обращения компетентных органов к РПЛ лежала на поверхности. Притом, что по регламенту матч можно перенести не позже, чем за десять дней до прежней даты. Но есть и оговорка: кроме случаев непреодолимой силы — форс мажора.

В ближайшую же субботу велик риск того, что неуравновешенные сторонники внесистемной оппозиции, несмотря на отмененный ими же митинг, который они отказались проводить на проспекте Сахарова, могут опять несанкционированно выйти на центральные столичные магистрали. А значит, отвлекут на себя немалые силы полиции, которая необходима и при проведении матча, собирающего многие десятки тысяч зрителей. Однако РПЛ отказала правоохранительным органам в их настойчивой просьбе. И мы прекрасно понимаем почему.

На сегодня, по официальным данным, на «Открытие Арену» продано тридцать три тысячи билетов. Причем билетов, учитывая ажиотаж, который вызывает это дерби, очень недешевых. Многие уже выстроили свои «адженды» в связи с матчем. И менять свои планы для многих людей затруднительно. Тем более, что немало болел приезжает на такие матчи из других городов и регионов. А значит, купили билеты на поезда и самолеты, естественно, на определенную дату. Как им быть?

Встречу Динамо-Спартак отменять не будут, несмотря на планы оппозиции выйти на очередную протестную акцию 3 августа на Бульварном кольце в Москве. https://t.co/RVaa2Lso7u pic.twitter.com/9qFuYnLgr9 — transparant.news (@TransparantNews) August 1, 2019

К тому же «Спартаку» уже в следующий четверг играть в Лиге Европы со швейцарской командой. И, следовательно, при условии перенесения матча с «Динамо» на нейтральный понедельник, на подготовку «мясным» останется всего-то два дня. Что явно недостаточно, учитывая, что команда пока не в оптимальной форме.

А главное, представьте, как могут повести себя тысячи фанатов, особенно молодые «спартачи», известные своей горячностью. К тому же недовольные тем, как с ними совсем недавно обошелся ростовский ОМОН после матча на берегах Дона. А молодые-горячие болельщики — это сила. Иногда разрушительная. Вспомните ту же «Манежку». И кто гарантирует, что у них не возникнет соблазна присоединиться к сторонникам электоральных «отказников»? Причем политические мотивы для них не будут играть никакой роли. Так стоит ли искушать судьбу? Уж лучше они потратят энергию, поддерживая любимую команду.

Ну, а столичной полиции и, видимо, привлеченным из других городов росгвардейцам по-любому предстоит горячая суббота. Но, как говорится, не человек для субботы, а суббота для человека.