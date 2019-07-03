News.ru считает плачевный для Аргентины итог Кубка Америки вполне закономерным. На протяжении всего турнира ни команда в целом, ни её суперзвёздный капитан так и не показали чемпионской игры.

Пышный фейерверк и ночные звонки

Причин очередного «облома» Месси и компании в попытке выиграть крупный турнир на уровне национальных сборных можно отыскать множество. Среди них будут и объективные (главному тренеру сборной Лионелю Скалони всего лишь 41 год, и у него почти нет опыта работы на подобном уровне), и тактические (выбор расстановки 4-3-3 с бывшим питерским зенитовцем Леандро Паредесом в роли единственного опорного полузащитника вряд ли можно назвать удачным), и даже курьёзные.

К последним отнесём «артподготовку», которую накануне полуфинального поединка провели возле отеля аргентинской сборной бразильские болельщики. Вскоре после полуночи они с интервалом в двадцать минут трижды запускали под окнами гостиницы пышный фейерверк. А затем принялись названивать по телефону в номера, в которых пытались заснуть перед важной игрой футболисты «альбиселесте».

Но всё это, понятное дело, отговорки в пользу бедных. Это ведь бразильцам впору было сетовать на судьбу, потеряв из-за травмы накануне домашнего Кубка Америки своего ударного форварда Неймара. И ведь именно против пентакампеонов была чрезвычайно недружелюбно «настроена» система видеоассистентов рефери (VAR), применявшаяся на этом турнире. Три (!) отменённых гола в матче группового этапа с Венесуэлой (0:0), несколько судейских решений не пользу хозяев в четвертьфинале с Парагваем (0:0, по пенальти 4:3) — иных подобная ситуация может и сломить. Но подопечные главного тренера Тите доказали, что они сильнее неблагоприятных обстоятельств.

Впрочем, касательно Бразилии подводить итоги Кубка Америки ещё рановато — хозяевам в ближайшее воскресенье предстоит сыграть главный матч за титул. Поэтому более подробно остановимся на игре и результатах аргентинской команды, для которой участие в поединке за третье место, конечно, не провал, но и не положительный итог уж точно.

Лаутаро Мартинес — единственное светлое пятно

Вспомним, что «альбиселесте» мучительно вкатывались в турнир, без шансов уступив в дебютном поединке Колумбии (0:2), а затем выстрадав ничью (1:1) с Парагваем. Кстати, именно в этом матче забил свой единственный мяч на Copa America-2019 Лионель Месси. Это был удар с 11-метровой отметки...

Другой Лионель — главный тренер Скалони — на протяжении всего турнира продолжал искать оптимальные игровые сочетания в разных линиях и так их и не нашёл. В обороне, например, один и тот же футболист в одном матче мог выйти в центральную зону, а в другом — на фланг. Что при схеме с четырьмя защитниками, очевидно, практикуется тренерами в исключительных случаях.

Бразильцы против нас были более эффективными. Мы же иногда играем хорошо, иногда — не очень. Пусть этот турнир послужит нам опытом, чтобы стать более сплочёнными. Сборная Аргентины должна расти. Думаю, это был хороший турнир, несмотря на поражение в полуфинале, — приводит мнение защитника Николаса Тальяфико Twitter аргентинской сборной.

При этом сам Тальяфико гораздо ярче и эффективнее выглядел на протяжении всего сезона в составе своего клуба — амстердамского «Аякса», нежели на Кубке Америки в рядах национальной сборной.

Лаутаро Мартинес Celso Pupo/Global Look Press

Пожалуй, единственным светлым пятном в рядах «альбиселесте» на этом Кубке Америки выглядел нападающий Лаутаро Мартинес. 22-летний форвард миланского «Интера» забил два важнейших мяча, открыв счёт в заключительном поединке группового этапа с Катаром и в четвертьфинале с Венесуэлой. Эти голы в итоге стали победными, а не будь их, Аргентину мог постичь на этом турнире жесточайший провал.

Лео останется ещё на год

А что же Месси? Во всех предыдущих встречах турнира Лео мало чем себя проявил. И только когда в полуфинале запахло жареным - бразильцы открыли счёт на 19-й минуте после комбинации с участием Роберто Фирмино и Габриэла Жезуса, аргентинская «десятка» по-настоящему включился в игру. Отходил глубоко назад, стелился в подкатах, забирал мяч и тащил его к чужим воротам, искал партнёров передачами и старался максимально эффективно использовать стандартные положения. Однажды даже попал в штангу, а ещё пару раз вместе с другими игроками аргентинской сборной был в шаге от того, чтобы буквально занести мяч в ворота голкипера бразильцев Алиссона.

Но это был не день Месси — и не день его команды. На 71-й минуте пентакампеоны провели ещё одну размашистую атаку, которая стала голевой - только на сей раз Габриэл Жезус ассистировал, а Фирмино забивал. Преимущество в два мяча можно было фактически считать приговором для этой сборной Аргентины.

Лионель Месси Rodolfo Buhrer/Global Look Press

После окончания встречи Месси резко прокомментировал её итоги:

У бразильцев была игра рукой, грязные фолы, но не было чёртовых пенальти. Сегодня вечером судья ни разу не использовал VAR. Невероятно! Наверное, они устали рассматривать чушь и сегодня не пошли смотреть VAR. Они — болтуны, которые выводят тебя из игры. Я бы хотел, чтобы Южноамериканская конфедерация сделала хоть что-то, чтобы Бразилия не управляла всем, — эмоционально заявил капитан аргентинцев.

Мы провели лучший матч на этом Кубке Америки. Соперник не был лучше нас. Мы старались, но не реализовали моменты, которые создали. Были попадания в штангу и перекладину, — добавил Месси.

Также Лео ответил на вопрос, собирается ли он покинуть сборную Аргентины после очередной неудачи.

Эти ребята, мои партнёры по сборной, приложили огромные усилия, чтобы выиграть турнир. Мы должны позволить им расти, а не давить на них. Я чувствовал себя очень хорошо в этом коллективе. Если в дальнейшем смогу помочь сборной, то да, продолжу играть за неё, — заявил Месси.

Что ж, пожалуй, у суперзвезды сборной Аргентины будет как минимум ещё один шанс завоевать титул. Ведь ровно через год очередной, 47-й Кубок Америки пройдёт в двух странах — Колумбии и на родине Лионеля. По ходу турнира Месси исполнится 33 года — ещё не критический возраст для больших побед.