Эпопея с противостоянием Дениса Глушакова и спартаковских болельщиков, которые считали футболиста виновным в увольнении из команды главного тренера Массимо Карреры, завершилась. Экс-капитан «красно-белых» спустя десять дней после разрыва контракта с московским клубом нашёл себе новое место работы. Отныне Глушаков стал игроком «Ахмата» из чеченской столицы.

Уход из «Спартака» был неизбежен

Отношения между Глушаковым и Каррерой начали портиться год назад на летних сборах в Австрии перед началом сезона. Затем конфликт получил продолжение в начале чемпионата, когда капитан «Спартака» поставил ставший знаменитым лайк под постом в Instagram, содержащим критику в адрес итальянского специалиста. Каррера в ответ отправил Глушакова в дублирующий состав. Однако вскоре тренер был уволен за низкие спортивные результаты «красно-белых», а опальный капитан как ни в чём не бывало вернулся в «основу».

Это произошло в конце октября прошлого года, и с тех пор наиболее активная и радикально настроенная часть спартаковских фанатов не прекращала травлю Глушакова, считая его виновным в «сливе» итальянского тренера, который привёл команду к чемпионскому титулу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2017 году. Сложные взаимоотношения болельщиков и капитана команды усугублялись невысокими результатами и не самой впечатляющей игрой «Спартака» в минувшем сезоне. «Красно-белые» с Глушаковым заняли лишь пятое место в РПЛ и в августе будут вынуждены пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификационные раунды. О Лиге чемпионов сейчас спартаковским фанатам остаётся лишь мечтать.

Уже в мае стало очевидно, что Глушаков в межсезонье из «Спартака» уйдёт — слишком велико было психологическое давление со стороны фанатов команды. Вопрос был только в том, какой клуб примет в свои ряды 32-летнего полузащитника. Назывались разные варианты. «Ростов» — потому что команду возглавляет хорошо знакомый Денису Валерий Карпин и вообще это родные края Глушакова (он родом из посёлка Миллерово Ростовской области). Тульский «Арсенал» — по той причине, что «канониры» тоже пробились в еврокубки да и несколько игроков «Спартака» уже находились в аренде в Туле. Позже стали фигурировать самарские «Крылья Советов», в которые недавно отправился Дмитрий Комбаров — друг и соратник Глушакова по многим делам, в том числе и не футбольным, а также дебютант РПЛ «Сочи».

Но в итоге всё сложилось несколько иначе. 19 июня «Спартак» расторг контракт с Глушаковым по обоюдному согласию, и по некоторым данным, «красно-белые» должны были выплатить футболисту компенсацию в размере 100 миллионов рублей. Однако генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявил, что сумма на самом деле значительно ниже.

Алименты как мотивирующий фактор?

В субботу, 29 июня, стало известно, что Глушаков продолжит карьеру в грозненском «Ахмате», подписав с клубом годичный контракт с возможностью продления его ещё на год.

Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный! Рамзан Кадыров президент Чеченской Республики и клуба «Ахмат»

Сам Глушаков в своём Instagram поблагодарил за доверие Рамзана Кадырова и главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, пообещав сделать всё, чтобы клуб в ближайшее время добился права играть в еврокубках.

«Ахмат» — новый вызов для меня. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Начинаем работу! — написал Глушаков.

Решение бывшего игрока сборной России и экс-капитана «Спартака» продолжить карьеру в чеченском клубе вызвало в прессе оживлённое обсуждение. Кто-то вспомнил, что Глушаков, за которым, помимо конфликта с Каррерой, тянется шлейф ещё одного скандала — бракоразводного, решил таким образом «убежать» от алиментов. Ведь ещё в ставших всеобщим достоянием аудиозаписях телефонных разговоров с супругой Дарьей футболист обещал уехать в Чечню «на зарплату в 30 тысяч рублей».

Что касается алиментов — всё очень просто: есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в «Ахмат», но нам ещё нужно разобраться со «Спартаком». Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом. Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» — по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов. Сергей Жорин адвокат Дарьи Глушаковой

«Зарплата в миллион евро? Чушь полная!»

Коллеги из « Спорт-Экспресса » связались с генеральным директором «Ахамата» Ахмедом Айдамировым и задали ему вопрос, какой будет зарплата Глушакова в новом клубе. В качестве предположения была названа конкретная цифра — один миллион евро.

На заборе тоже много чего написано. В «Ахмате» таких зарплат и близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра. Человек оказался настолько адекватным, сказал: «У меня есть желание играть, хочу доказать. Деньги для меня вторичны. Дайте мне возможность, если всё устроит, через год поговорим». Были другие клубы, но там доказывать было сложнее, чем здесь. Он так объяснил своё желание, нас это устроило, — заявил Ахмед Айдамиров.

Также гендиректор «Ахмата» высоко оценил человеческие и профессиональные качества Глушакова.

Скажем так: не все российские футболисты рвачи, хапуги. Есть те, у кого профессиональное отношение к делу, и те, кто любит футбол. Не только деньги в футболе, но и саму игру. Они имеют честь и хотят что-то доказать. Денис повёл себя именно так, — резюмировал Айдамиров.

Безусловно, версия с «побегом» от необходимости платить сотни тысяч евро в качестве алиментов имеет право на существование, тем более что супруга, если верить публикуемой в СМИ информации, чинит Глушакову препятствия в его общении с дочерьми. Но нельзя исключать и такого варианта: бывший игрок «Спартака» принял приглашение Рамзана Кадырова по тем же мотивам, которыми в своё время руководствовался известный боец ММА Александр Емельяненко. Того, как известно, постоянно преследовали какие-то скандалы, вплоть до тюремного заключения за изнасилование. В Чечне же нравы строгие, здесь есть возможность сосредоточиться только на спорте, на тренировках и соревнованиях с полной самоотдачей, не размениваясь на околофутбольные похождения.

Если Денис выбирал «Ахмат», ставя перед собой именно такие цели, — честь ему и хвала. Значит, у болельщиков почти наверняка ещё будет возможность увидеть прежнего Глушакова. Того, который зажигал партнёров и вёл их к победами, забивая эффектные голы и отрабатывая на поле на двести процентов.