33-летний голкипер «железнодорожников» и сборной России уже был готов покинуть клуб, в котором провёл 12 лет своей карьеры. News.ru — о том, как стороны искали путь к компромиссу.

Как побороть в себе тёмные силы

Стоит напомнить, что Гильерме Алвин Маринато, или просто Гильерме, или даже Гиля, как его с любовью стали называть в России, перешёл в московский «Локомотив» в 21-летнем возрасте в августе 2007-го из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за €2,5 млн. С тех пор долговязый голкипер провёл за «красно-зелёных» 235 матчей в различных турнирах, пропустив 216 мячей. В ноябре 2015 года оформил российское гражданство, а в марте следующего года впервые получил вызов в сборную нашей страны на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции.

Когда Гильерме отыграл второй тайм в поединке с литовцами и застолбил за собой негласный титул первого натурализованного легионера из дальнего зарубежья в истории российской сборной, мало у кого из болельщиков и специалистов это вызвало негативную реакцию. Потому что Гиля за эти годы действительно уже успел основательно обрусеть, научился неплохо изъясняться по-русски и вообще являл собой пример поведения как в жизни, так и на поле.

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Но когда дело доходит до денежных вопросов, не всякому дано побороть в себе тёмные силы, начинающие вырываться наружу. Спору нет, за последние годы Гильерме выдвинулся на первые роли не только в клубе, но и в сборной, проведя за неё восемь матчей (с пятью пропущенными мячами) и законно претендуя на пост номер один после ухода из национальной команды Игоря Акинфеева. И, наверное, имел право на определённые преференции при обсуждении нового контракта с «Локомотивом». Прежнее соглашение голкипера истекает в декабре нынешнего года, и, согласно регламенту, любой футболист за полгода до окончания контракта может вести переговоры с другими клубами.

«Железнодорожники» изначально предложили Гильерме новое трудовое соглашение сроком на один год с зарплатой €1,4 млн (плюс бонусы в полмиллиона) с возможностью пролонгации ещё на сезон, однако голкипер эти условия отклонил. И выдвинул свои: трёхлетний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодное жалование в €2,5 млн. Согласитесь, явно завышенные требования со стороны 33-летнего футболиста, пусть даже и вратаря сборной страны.

«Красно-белый» интерес — «чёрная метка» для Гили

Но главная ошибка Гили заключалась в том, что он предложил руководству «Локо» досрочно разорвать с ним контракт и не платить ему ничего за оставшиеся полгода, поскольку у него уже якобы есть договорённость с московским «Спартаком», который вроде бы готов удовлетворить запросы «вратаря республики».

Однако в подобное развитие событий изначально верилось с трудом. Ведь в стане «красно-белых» на данный момент и так перебор стражей ворот: при двух конкурирующих друг с другом Александрах — Селихове и Максименко — есть ещё осевший на скамейке запасных ветеран Артём Ребров. К тому же «Спартак» активно интересовался голкипером тульского «Арсенала» Михаилом Левашовым, у которого есть один очевидный козырь перед Гильерме — возраст (27 лет), а значит, и перспективы профессионального роста.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

А когда во вторник утром (25 июня. — News.ru) пришла информация, что руководство «красно-белых» достигло договорённости по трансферу 20-летнего вратаря молодёжного состава итальянской «Ромы» Андреа Романьоли, стало ясно, что затея Гили «напугать» боссов «Локомотива» возможным уходом из команды провалилась.

После этого Гильерме поумерил свои аппетиты и согласен на снижение ежегодного дохода в «Локо» до €2 млн. Вероятно, стороны придут к соглашению, но как теперь посмотрят на своего недавнего любимца болельщики «красно-зелёных»? Большой вопрос, смогут ли они простить голкиперу попытку перебраться в стан злейшего врага «железнодорожников», коим является «Спартак».

Ответ на этот вопрос получим совсем скоро — в субботу, 6 июля, когда на столичном стадионе «Динамо» состоится матч за ОЛИМП-Суперкубок России между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».