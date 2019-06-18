https://static.news.ru/photo/0a66cd16-91a7-11e9-bedb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcelo Machado De Melo/Global Look Press

Бывший вратарь сборной Хорватии по футболу и московского «Спартака» Стипе Плетикоса назвал лучший стадион чемпионата мира 2018 года в России.

Я играл много раз в Нижнем Новгороде, но было удивительно, как стадион преобразился. Он построен в очень красивом месте, это лучший стадион среди всех арен ЧМ-2018, — цитирует Плетикосу ТАСС .

Чемпионат мира - 2018 прошёл летом на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии со счётом 4:2. Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, проиграв там хорватам.

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