Лучше бы Мишель Платини не переквалифицировался из звезды мирового футбола 80-х годов прошлого века в футбольные чиновники! News.ru вспоминает, что несколько лет назад тогдашнего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже отстраняли от должности и отлучали от футбола на длительный срок. Теперь же дело пахнет совсем другим сроком.

Пять миллионов за «нужные» итоги выборов

Как не совсем музыкально пел один известный персонаж из ещё более известного многосерийного телефильма, «это было во вторник». По сообщениям французских СМИ, Мишель Платини был арестован в Париже, ему предъявлено обвинение в участии в коррупционных схемах на уровне руководства мирового футбола. В частности, речь идёт о выборах страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года, который, как известно, будет проводиться в Катаре — кстати, к большому неудовольствию подавляющего большинства представителей ведущих национальных федераций футбола европейских стран, руководителей сильнейших лиг и клубов.

Стоит напомнить, что выборы мест проведения чемпионатов мира — 2018 и 2022 проводились «оптом» — и было это 2 декабря 2010 года на очередной сессии Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе. Первый из двух «голосуемых» мундиалей отдали России, второй — Катару. Платини потом признавался, что при выборе страны — хозяйки ЧМ-2022 отдал свой голос именно азиатскому кандидату.

Мишель Платини на конгрессе UEFA imago sportfotodienst/Global Look Press

Уже тогда в Англии начало разгораться недовольство тем, что ни один из этих турниров не достался родоначальникам футбола. Своя порция подозрений досталась и России, с которой британцы реально конкурировали за право провести мундиаль-2018. Позже праведный гнев обрушился на Катар. Например, в британских СМИ появилась информация, что бывший член исполкома ФИФА Мохаммед Бин Хаммам заплатил коллегам из федерации более $5 миллионов за то, чтобы они обеспечили Катару победу на выборах над достаточно мощными соперниками — США, Австралией, Южной Кореей и Японией.

Капитан «сборной мушкетёров», заядлый реформатор

А что же Платини? До поры до времени глава Союза европейских футбольных ассоциаций не фигурировал в качестве одного из главных злодеев и взяточников в мировом футбольном семействе. Болельщики запомнили Мишеля как капитана знаменитой «сборной мушкетёров», в 1984 году эффектно выигравшей домашний для французов чемпионат Европы. Платини, кстати, забил по ходу того турнира девять мячей (и это всего-то в пяти матчах!), установив до сих пор не превзойдённый рекорд результативности европейских первенств. На чемпионате мира — 1986 в Мексике ведомая Платини сборная «трёхцветных» уверенно, как считали многие болельщики, шла к титулу, но споткнулась в полуфинале о несгибаемых немцев и в итоге довольствовалась лишь бронзовыми медалями.

Мишель Платини, 1984 год Global Look Press

Завершив карьеру в 1988 году, Платини некоторое время (до 1992-го) поработал тренером, возглавляя национальную сборную. Затем на несколько лет ушёл в тень, снова появившись в информационном пространстве ближе к чемпионату мира 1998 года, проходившему во Франции. Платини при подготовке к этому турниру занял должность одного из двух директоров организационного комитета мундиаля. К следующему мировому первенству — 2002 года в Японии и Корее — Мишель уже входил в состав исполкомов ФИФА и УЕФА. И, наконец, в январе 2007-го был избран президентом европейской организации. А ещё через четыре года на очередных выборах продлил свои полномочия на новый срок.

В роли главы УЕФА Платини прослыл заядлым реформатором. Например, ему принадлежит идея преобразования постепенно вырождавшегося Кубка УЕФА в Лигу Европы. А через год мы с вами станем свидетелями ещё одного детища Мишеля — чемпионата Европы, проходящего сразу в 12 странах. Таким способом Платини решил отпраздновать 60-летний юбилей континентальных первенств, летопись которых берёт своё начало с Кубка Европы — 1960, завоёванного в Париже советской сборной.

За решётку — с подачи Саркози?

Но праздновать предстоящий юбилей футбол Старого Света будет уже не под патронатом Платини. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила президента УЕФА от должности сроком на 90 дней. В том же году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконным перечислением денежных средств в размере двух миллионов швейцарских франков (порядка €1,8 млн). И получателем этих переводов был не кто иной, как Платини. Обоих руководителей крупнейших футбольных федераций тогда отстранили от футбола на восемь лет, но в мае 2016-го срок дисквалификации француза был сокращён вдвое.

Мишель Платини и Николя Саркози на стадионе Panoramic/Global Look Press

В том же 2016 году Национальная финансовая прокуратура начала расследование в связи с вероятными фактами коррупции, обеспечившими Катару победу на выборах страны, принимающей чемпионат мира 2022 года. Следователями было установлено, что Платини за несколько дней до той самой даты — 2 декабря 2010 года — встречался с представителями федерации футбола Катара в Швейцарии. И делал это, как утверждают компетентные органы, по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

И вот сегодня пришло известие, что Платини задержан французской полицией в пригороде Парижа. Его подозревают в фальсификации результатов голосования, по итогам которого Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. По сообщениям Mediapart, в деле также фигурирует некий Клод Гуант, являвшийся главой предвыборного штаба Николя Саркози.

Также сообщается, что бывшая звезда сборной Франции и экс-президент УЕФА после задержания будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере. В ближайшую пятницу, 21 июня, Мишелю исполнится 64 года, и почему-то кажется, что отмечать день рождения в кругу семьи ему не придётся.

Стоит напомнить (без всяких намёков!), что российские футбольные чиновники всегда очень тепло отзывались как о Платини, так и о Блаттере, называя обоих хорошими друзьями российского футбола. А разве может быть иначе, если чемпионат мира — 2018 достался нам именно во времена правления этого тандема?