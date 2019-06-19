Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборах Катара в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.
Также, как сообщает AFP, он был допрошен относительно чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2018.
Как сообщалось ранее, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.
Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.