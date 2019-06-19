https://static.news.ru/photo/3993d574-9257-11e9-bb09-fa163e074e61_1024.jpg Мишель Платини Фото: Riccardo Giordano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборах Катара в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также, как сообщает AFP, он был допрошен относительно чемпионата Европы — 2016 и чемпионата мира — 2018.

Как сообщалось ранее, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» подозревается в участии в коррупционных схемах. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.