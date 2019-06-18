https://static.news.ru/photo/4052d8f8-91ce-11e9-9393-fa163e074e61_1024.jpg Мишель Платини Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини дал показания по выбору Франции как страны проведения чемпионата Европы по футболу — 2016.

Мишель Платини отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения, — цитирует ТАСС представителя Платини Жана-Кристофора Алькье.

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.