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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) подписал полузащитника «Севильи» Пабло Сарабию.

Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта не разглашаются. 27-летний хавбек три года провёл за испанский клуб, сыграл 151 матч, забил 43 гола и 38 результативных передач....