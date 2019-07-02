Футбольный клуб второй бундеслиги «Зандхаузен» подписал полузащитника «Уфы» Ивана Пауревича.
Детали контракта не разглашаются, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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Иван Пауревич перешел в «Зандхаузен» ФК «Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича Пауревич перешел в «Уфу» летом 2014-го года из дюссельдорфской «Фортуны». Вторую половину 2016-го года Иван отыграл за английский клуб «Хаддерсфилд», а уже зимой Пауревич вернулся в «Уфу». За наш клуб хорватский полузащитник провел 133 матча и забил 13 голов. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! #фкУфа
28-летний хорватский хавбек выступал за «Уфу» с 2014 по 2016 и с 2017 по 2019 год.
Козлов покинул «Оренбург» и продолжит карьеру в «Уфе», писал News.ru.