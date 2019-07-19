https://static.news.ru/photo/28f7f768-aa80-11e9-8e96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kadri Mohamed/Xinhua

Полиция Парижа начала применение слезоточивого газа для усмирения болельщиков сборной Алжира по футболу.

Матч Сенегал-Алжир, закончившийся победой команды АНДР, проходил в Каире. Вскоре после его окончания тысячи человек собрались у Триумфальной арки во французской столице. Мирное празднование перетекло в столкновения с полицией, правоохранительным органам пришлось прибегнуть к жёстким мерам, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, министра спорта и физической культуры Республики Конго Юга Нгуелонделе фанаты атаковали после вылета национальной команды страны с Кубка Африки. Об этом сообщает журналист Фарид Андер Эррера.