Полиция Парижа начала применение слезоточивого газа для усмирения болельщиков сборной Алжира по футболу.
Матч Сенегал-Алжир, закончившийся победой команды АНДР, проходил в Каире. Вскоре после его окончания тысячи человек собрались у Триумфальной арки во французской столице. Мирное празднование перетекло в столкновения с полицией, правоохранительным органам пришлось прибегнуть к жёстким мерам, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, министра спорта и физической культуры Республики Конго Юга Нгуелонделе фанаты атаковали после вылета национальной команды страны с Кубка Африки. Об этом сообщает журналист Фарид Андер Эррера.