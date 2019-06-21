Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонадро Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Руководство французской команды недовольно качеством игры аргентинского футболиста, сообщает Le Parisien.
Агент 24-летнего хавбека обсудил будущее игрока в ПСЖ, дополнительно рассматривая один из российских клубов.
В прошедшем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 22 матча и отличился двумя результативными передачами. В ПСЖ игрок перешёл из петербургского «Зенита».
«Манчестер Сити» купил 35-летнего вратаря, писал News.ru.