https://static.news.ru/photo/62844246-9402-11e9-8d20-fa163e074e61_1024.jpg Леандро Паредес Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Леонадро Паредес может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Руководство французской команды недовольно качеством игры аргентинского футболиста, сообщает Le Parisien.

Агент 24-летнего хавбека обсудил будущее игрока в ПСЖ, дополнительно рассматривая один из российских клубов.

В прошедшем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 22 матча и отличился двумя результативными передачами. В ПСЖ игрок перешёл из петербургского «Зенита».

«Манчестер Сити» купил 35-летнего вратаря, писал News.ru.