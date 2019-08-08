https://static.news.ru/photo/6bf66bd0-b9b2-11e9-90c5-fa163e074e61_660.jpg Александр Панов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и швейцарской «Лозанны» Александр Панов заявил, что ушедшие из «Спартака» Зе Луиш и Фернандо могли бы ещё помочь «красно-белым».

Фернандо и Зе Луиш могли бы еще помочь. Они всегда бились на поле. Непросто перестраивать игру прямо в разгар сезона после потери таких важных элементов командного механизма. Но я верю, что этот процесс не затянется, — заявил Панов « Советскому спорту ».

Также он выразил надежду, что проблески качественной игры все должны увидеть в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» из Швейцарии.

Возможно, этот матч станет отправной точкой, — сказал он.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Туне в 20:00 по московскому времени.

Ранее News.ru предположил, что если «красно-белые» не смогут одолеть по сумме двух матчей «Тун», то главный тренер Олег Кононов вполне может остаться без работы.