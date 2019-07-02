https://static.news.ru/photo/d7914ea2-9ca0-11e9-b6cd-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Отец бразильского нападающего Неймара опроверг информацию о начале переговоров с футбольным клубом «Барселона».

Сообщалось, что отец футболиста, который также является его агентом, общается с представителями каталонской команды о переходе сына из «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Это неправда. Я в Бразилии и останусь здесь до того момента, пока мой сын не вернётся в Париж, — приводит слова агента Fox Sports.

Ранее News.ru писал, что Неймар договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны». Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем он получает в ПСЖ.