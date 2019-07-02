Отец бразильского нападающего Неймара опроверг информацию о начале переговоров с футбольным клубом «Барселона».
Сообщалось, что отец футболиста, который также является его агентом, общается с представителями каталонской команды о переходе сына из «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).
Это неправда. Я в Бразилии и останусь здесь до того момента, пока мой сын не вернётся в Париж, — приводит слова агента Fox Sports.
Ранее News.ru писал, что Неймар договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны». Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем он получает в ПСЖ.