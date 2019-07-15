https://static.news.ru/photo/50d4ac8e-a6e0-11e9-9fb5-fa163e074e61_1024.jpg Неймар (справа) с отцом Фото: instagram.com/neymarpai_

Отец нападающего сборной Бразилии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара отреагировал на слухи о недовольстве руководства французского клуба его сыном.

Мой сын — игрок ПСЖ, но он не может просто игнорировать свою историю, историю, которая поспособствовала попасть ему во французский клуб, — написал Неймар-старший в своём Instagram-аккаунте.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Ранее News.ru писал, что Неймар договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны». Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем он получает в ПСЖ.