Отец нападающего сборной Бразилии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара отреагировал на слухи о недовольстве руководства французского клуба его сыном.
Мой сын — игрок ПСЖ, но он не может просто игнорировать свою историю, историю, которая поспособствовала попасть ему во французский клуб, — написал Неймар-старший в своём Instagram-аккаунте.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Ранее News.ru писал, что Неймар договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны». Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем он получает в ПСЖ.