https://static.news.ru/photo/bfb00b1a-a6f6-11e9-868a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roland Krivec/DeFodi.eu/Global Look Press

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года поступило рекордное количество заявок.

За первый этап, который стартовал 12 июня и завершился 12 июля, болельщики оставили 19,3 млн заявок. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате 2016 года во Франции, когда количество заявок составило 11 млн.

Второй этап продаж запланирован на декабрь 2019 года.

Чемпионат Европы по футболу впервые состоится в 12 городах различных стран. В российском городе пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал. Санкт-Петербург будет в связке с Копенгагеном. Так, сборная Россия проведёт две встречи в Петербурге, а Дания — в Копенгагене. Остальные участники будут передвигаться между этими точками, не покидая пределы двух стран.

УЕФА опроверг информацию о приглашении Аргентины в Лигу наций, писал News.ru.