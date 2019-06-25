https://static.news.ru/photo/20eeeb90-9765-11e9-8bd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/papanin02

Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук прокомментировал подписание нового контракта с центральным защитником команды Романом Евгеньевым.

Переговоры с Евгеньевым проходили в рабочем режиме. Рома сразу объявил, что он хочет остаться в «Динамо» и другие предложения рассматривать не будет. Насчет «Зенита» не знаю, клуб на нас точно не выходил, — цитирует Орещука Sport24 .

Новый контракт 20-летнего Евгеньева с «бело-голубыми» рассчитан на три сезона.

Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе клуба.