https://static.news.ru/photo/715a6bbe-adfd-11e9-a5b0-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Пышкин Фото: Николай Галкин/ТАСС

Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин заявил, что организация разрешила провести матч третьего тура чемпионата России между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом» на стадионе «Газовик».

Лига разрешила «Оренбургу» принять «Зенит» на стадионе «Газовик», — сказал Пышкин « СЭ ».

Встреча «Оренбург» — «Зенит» пройдёт 28 июля, начало — в 14.00 по московскому времени.

Ранее News.ru писал, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если «Нефтчи» забьют в гостях хотя бы один мяч, то потом «Арсеналу» ехать на юг будет очень тяжело.