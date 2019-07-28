Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Сердар Азмун и Артём Дзюба.
Гол Азмуна, забитый на 11-й секунде встречи, стал самым быстрым в российской истории «Зенита».
Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» остался на 15-м.
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее писал News.ru.