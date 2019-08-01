https://static.news.ru/photo/5a35c2a8-b48d-11e9-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Сети появилось новое видео жёсткой потасовки сотрудников ОМОНа с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Столкновение произошло после игры 2-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ростовом». Матч состоялся 20 июля на «Ростов Арене».

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу фанатов и бьют всех без разбора. При этом они наносят удары резиновыми дубинками.

К конфликту между фанатами и омоновцами привела задержка. Болельщиков «красно-белых» около получаса не выпускали со стадиона, где проходил матч. В ситуацию решил вмешаться ОМОН, который атаковал толпу недовольных молодых людей.

Ранее, как писал News.ru, «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами. В руководстве клуба осудили применение грубой физической силы в отношении болельщиков и подчеркнули, что этого можно было избежать.