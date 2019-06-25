На Кубке Америки по футболу завершились игры группового турнира, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары.
В 1/4 финала хозяева турнира Бразилия сыграет с Парагваем (28 июня, 3:30 мск), Венесуэла встретится с Аргентиной (28 июня, 22:00 мск), Колумбия сразится с Чили (29 июня, 02:00 мск), Уругвай поборется за победу с Перу (22:00 мск).
В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем второй, третьей — с четвёртой. Финал пройдёт 7 июля в Рио-де-Жанейро на «Маракане».
Действующим победителем Кубка Америки является команда Чили, обыгравшая в 2016 году Аргентину.
Ранее судья отменил три гола сборной Бразилии в ворота Венесуэлы в матче группового этапа, писал News.ru.