https://static.news.ru/photo/d9ab980a-9714-11e9-acc5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabio Teixeira/Global Look Press

На Кубке Америки по футболу завершились игры группового турнира, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары.

В 1/4 финала хозяева турнира Бразилия сыграет с Парагваем (28 июня, 3:30 мск), Венесуэла встретится с Аргентиной (28 июня, 22:00 мск), Колумбия сразится с Чили (29 июня, 02:00 мск), Уругвай поборется за победу с Перу (22:00 мск).

В полуфинале победитель первой пары сыграет с победителем второй, третьей — с четвёртой. Финал пройдёт 7 июля в Рио-де-Жанейро на «Маракане».

Действующим победителем Кубка Америки является команда Чили, обыгравшая в 2016 году Аргентину.

Ранее судья отменил три гола сборной Бразилии в ворота Венесуэлы в матче группового этапа, писал News.ru.