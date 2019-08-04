https://static.news.ru/photo/3b9888d4-b76d-11e9-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Возможным соперником «Краснодара» в случае выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов станет победитель матча «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки раунда плей-офф в Ньоне (Швейцария).

Российский клуб сыграет в 3-м квалификационном раунде с португальским «Порту». Первый матч пройдет в Краснодаре 7 августа, ответный — 13 августа в Порту.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) прямое попадание в групповой этап себе обеспечили «Зенит» и «Локомотив», занявшие первое и второе места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Краснодару» по итогам жеребьёвки досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение, писал News.ru.