https://static.news.ru/photo/47540bca-b6ba-11e9-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Академия Зенита #АЗ/vk.com

Сотрудник ОМОНа получил травму при столкновении с болельщиками во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар», который прошёл 3 августа в Санкт-Петербурге.

Один из бойцов отряда пострадал после того, как фанаты кинули в сотрудников ОМОНа, следивших за порядком на мероприятии, тяжёлый предмет, сообщает « Интерфакс Северо-Запад » со ссылкой на представителя пресс-службы Росгвардии.

Как ранее писал News.ru, матч между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся со счётом 1:1, прошёл 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Инцидент между болельщиками и омоновцами случился в перерыве.