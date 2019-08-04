Сотрудник ОМОНа получил травму при столкновении с болельщиками во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар», который прошёл 3 августа в Санкт-Петербурге.
Один из бойцов отряда пострадал после того, как фанаты кинули в сотрудников ОМОНа, следивших за порядком на мероприятии, тяжёлый предмет, сообщает «
Как ранее писал News.ru, матч между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся со счётом 1:1, прошёл 3 августа на стадионе «Газпром Арена». Инцидент между болельщиками и омоновцами случился в перерыве.
Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в