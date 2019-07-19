https://static.news.ru/photo/189690ca-aba5-11e9-8cde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.

Как следует из слов очевидцев, москвичей, которые после матча спешили на поезда и самолёты, в течение 15--20 минут не выпускали из «Ростов-Арены». Дорогу фанатам преградили стюарды. В помещении, где столпились люди, было очень душно.

Через полчаса начались волнения.

Почему всех держат в душной подтрибунке??? pic.twitter.com/U8mGdxVQLc — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Болельщики начали нервничать и общаться с персоналом стадиона на повышенных тонах, однако без угроз и рукоприкладства. Охрана вызвала ОМОН, который сначала окружил людей, а после применил к ним дубинки и электрошокеры. Били даже тех, кто оказался на полу.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди! @rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

Представители столичного клуба заявили, что возмущены действиями сотрудников стадиона и правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы в отношении ни в чём не повинных граждан, среди которых были женщины.

Матч Ростов Спартак в каком месте были корректны ОМОН и МВД они дикари не умеющие влиять на конфликт без дубинок! Болельщики давайте жить дружно pic.twitter.com/ZXsS9eaol4 — FCKRASNODAR_FANS (@FckrasnodarF) July 21, 2019

В «Спартаке» подчеркнули, что понимают намерение местных властей задержать нарушителей, которые использовали пиротехнику во время встречи, однако это не оправдывает блокировку в душном и тесном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса.

Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твёрдо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции, — приводит заявление клуба « Спартакология ».

«Спартак» призвал премьер-лигу разобраться в случившемся и сделать выводы. Кроме того, администрация «красно-белых» выразила надежду на недопущения подобных ситуаций впредь.

В Российской премьер-лиге, в свою очередь, подтвердили, что причиной задержания стала пиротехника. При этом, по данным РПЛ, болельщики «бросили несколько изделий» в сторону стюардов. Полиция задержала нарушителей, но фанаты попытались отбить их у ОМОНа. В результате были задержаны семь человек, пишет « Мойка 78 ».

Российская премьер-лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил, — говорится в сообщении.

Полиция Ростовской области также отреагировала на инцидент, произошедший в ночь с 20 на 21 июля. По версии ГУ МВД по региону, зачинщиками конфликта стали именно болельщики. Сотрудники ведомства просто оказывали силовую поддержку контролёрам стадиона, передаёт 161.ru .

Инцидент с фанатами «Спартака» прокомментировали и в Госдуме. Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев в своём Twitter задался вопросом о том, как пиротехника попала на стадион, несмотря на меры безопасности. Он обвинил сотрудников «Ростов-Арены» в некачественном предматчевом досмотре посетителей.

Значит, сначала некачественный досмотр при входе на трибуны, а потом дубинками лежачих?! — написал парламентарий.

Ответьте лучше на вопрос, каким образом эта пиротехника попала на стадион?!

Значит сначала некачественный досмотр при в-оде на трибуны, а потом дубинками лежачих?! https://t.co/puxjyv9uiY — Игорь Лебедев (@Russian1972) July 21, 2019

Ранее News.ru писал, что фанаты алжирской сборной по футболу устроили массовые гулянья во французском городе Эврё в связи с победой команды в Кубке африканских наций. Они повалили памятник первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю.