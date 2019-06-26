Новобранец футбольного клуба «Тамбов», защитник Адесойе Ойеволе, который в минувшем сезоне играл за «Оренбург», признался, что ему никогда не предлагали выступать за границей.
Отвечая на вопрос, можно ли «Оренбург» назвать командой мечты, он ответил: «Нет, конечно. Команда мечты — „Барселона“. Но туда меня не взяли (улыбается)».
Также он заявил, что у него никогда не было возможности уехать за границу.
Ничего серьёзного никогда не предлагали, — рассказал защитник «
Советскому спорту».
Также спортсмен признался, что секретом его футбольного долголетия является профессионализм. Ойеволе является вторым долгожителем премьер-лиги — ему в сентябре исполнится 39 лет.
Как сообщалось ранее, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» не прошёл лицензирование своей арены, поэтому в сезоне-2019/20 не сможет проводить на ней домашние матчи, писал News.ru.