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Новобранец футбольного клуба «Тамбов», защитник Адесойе Ойеволе, который в минувшем сезоне играл за «Оренбург», признался, что ему никогда не предлагали выступать за границей.

Отвечая на вопрос, можно ли «Оренбург» назвать командой мечты, он ответил: «Нет, конечно. Команда мечты — „Барселона“. Но туда меня не взяли (улыбается)».

Также он заявил, что у него никогда не было возможности уехать за границу.

Ничего серьёзного никогда не предлагали, — рассказал защитник « Советскому спорту ».

Также спортсмен признался, что секретом его футбольного долголетия является профессионализм. Ойеволе является вторым долгожителем премьер-лиги — ему в сентябре исполнится 39 лет.

Как сообщалось ранее, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» не прошёл лицензирование своей арены, поэтому в сезоне-2019/20 не сможет проводить на ней домашние матчи, писал News.ru.