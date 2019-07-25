https://static.news.ru/photo/945fe414-aef6-11e9-920c-fa163e074e61_1024.jpg Сеск Фабрегас с супругой Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Сеск Фабрегас лишён водительских прав.

Как сообщает Sky Sports, это произошло за превышение скорости. Испанец ехал на своём автомобиле по улицам Лондона со скоростью 68 миль в час (109 км в час). Допустимый максимум на этом участке дороги — 40 миль в час (64 км в час).

Помимо лишения, партнёра российского полузащитника Александра Головина оштрафовали на £750.

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом. Суд Великобритании запретил ему управлять автомобилем. писал News.ru.