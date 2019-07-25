Полузащитник футбольного клуба «Монако» Сеск Фабрегас лишён водительских прав.
Как сообщает Sky Sports, это произошло за превышение скорости. Испанец ехал на своём автомобиле по улицам Лондона со скоростью 68 миль в час (109 км в час). Допустимый максимум на этом участке дороги — 40 миль в час (64 км в час).
Помимо лишения, партнёра российского полузащитника Александра Головина оштрафовали на £750.
Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом. Суд Великобритании запретил ему управлять автомобилем. писал News.ru.