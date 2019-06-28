https://static.news.ru/photo/ac211fc2-9971-11e9-afeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FC Rubin Kazan/Twitter

Бывший футболист «Рубина» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) Алехандро Домингес объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. В прошлом году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не произошло, — приводит слова игрока ESPN.

Он добавил, что после года без соревнований существует слишком много предубеждений, поэтому он и решил, что уже пора заканчивать карьеру.

Se retiró el Chori! A los 38 años y tras su último paso por el Rayo Vallecano, Alejandro Domínguez anunció que colgará los botines. Se despide un campeón y emblema de River que fue a Núñez a poner la cara cuando más lo necesitaban! pic.twitter.com/EOJJnwEr4s — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2019

Домингес — чемпион России в составе «Рубина» и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита».

Ранее нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико», объявил о завершении карьеры, писал News.ru.