https://static.news.ru/photo/3ae08698-b35e-11e9-ae23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Moreira, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Палмейрас» во второй встрече разгромил «Годой Крус» со счётом 4:0 и вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес (футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран Южной Америки).

В составе бразильского клуба отличились Рафаэль Вейга (с пенальти), Мигель Борха, Густаво Скарпа и Дуду. Первая игра закончилась со счётом 2:2.

За выход в полуфинал «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Гремио» (Бразилия) — «Либертад» (Парагвай) (первый матч — 2:0).

30 июля нападающий московского «Спартака» Луис Адриано перешёл в состав бразильской команды, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Форварды швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для футбольного клуба «Спартак», писал News.ru.