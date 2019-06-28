Центральный форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своём восхищении капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
Месси — одно сплошное восхищение, национальный символ. Он добрался до таких высот, которые почти ни для кого больше не достижимы. Горжусь тем, что он мой земляк, что играл в моей первой команде, — цитирует аргентинца Sport24.
Завершившийся сезон Понсе провёл в аренде в греческом АЕКе. В 43 матчах во всех турнирах футболист забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).