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Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пока нет предмета для разговора, потому что кроме двух-трех высказываний в прессе, ничего не имеем. А там, сами понимаете, есть юридические и экономические моменты, которые надо обсуждать не только на...