https://static.news.ru/photo/95e78a92-a273-11e9-bee5-fa163e074e61_1024.jpg Мурило Серкейра Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Мурило Серкейра прокомментировал попадание в стартовый состав на игру за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Я не ждал, что попаду в стартовый состав Суперкубка, я очень рад, что перешёл в «Локомотив» и завоевал с командой Суперкубок, — передаёт слова Мурило корреспондент News.ru.

Кроме того, 22-летний бразилец заявил, что не может оценить соперника, потому что был сконцентрирован на дебютной игре за москвичей.

Мне понравилась моя команда, я не могу оценивать «Зенит», — добавил он.

Московский «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России со счётом 3:2, писал News.ru.