Защитник футбольного клуба «Локомотив» Мурило Серкейра прокомментировал попадание в стартовый состав на игру за Суперкубок России против петербургского «Зенита».
Я не ждал, что попаду в стартовый состав Суперкубка, я очень рад, что перешёл в «Локомотив» и завоевал с командой Суперкубок, — передаёт слова Мурило корреспондент News.ru.
Кроме того, 22-летний бразилец заявил, что не может оценить соперника, потому что был сконцентрирован на дебютной игре за москвичей.
Мне понравилась моя команда, я не могу оценивать «Зенит», — добавил он.
Московский «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России со счётом 3:2, писал News.ru.