https://static.news.ru/photo/218f6cf0-9d5f-11e9-a4d7-fa163e074e61_1024.jpg Звонимир Шарлия Фото: pfc-cska.com

Новичок футбольного клуба ЦСКА (Москва) хорват Звонимир Шарлия заявил, что намерен нанять репетитора по русскому языку.

Какие русские слова знаю? «Поджали», «спасибо», «доброе утро»<...> «всем привет», «центральный защитник». Этого достаточно, в принципе. Английского хватает. Но в Москве я собираюсь нанять репетитора по русскому языку, — приводит слова футболиста Sport24 .

Также он заявил, что пока не нашёл себе жильё.

Как сообщалось, хорватский защитник «Славена Белупо» Звонимир Шарлия будет выступать за ЦСКА на правах аренды. 22-летний центральный защитник пополнил ряды «красно-синих» до окончания сезона-2019/20, писал News.ru.