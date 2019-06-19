Агент немецкого нападающего Андре Шюррле заявил, что футболисту было бы интересно предложение из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пока у нас не было никаких личных контактов и переговоров с российским клубом касательно Шюррле. Однако Российская премьер-лига и её топ-клубы нам интересны, — приводит слова агента
Sport24.
В сезоне 2018/19 форвард выступал за английский «Фулхэм» на правах аренды и сыграл 24 матча. В активе Шюррле шесть голов.
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