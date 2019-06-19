Фото: Steve O'Sullivan/imago sportfotodienst/Global Look Press

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ушёл со своего поста.

Луис Энрике сообщил нам, что он не будет продолжать работу на своём посту. Я благодарю его за работу, у нас не было к нему никаких претензий. Мы были с ним...