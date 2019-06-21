https://static.news.ru/photo/14c5a8de-944c-11e9-9a3f-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.

Как сообщает UOL , он согласился на понижение зарплаты, готов отозвать свой иск о взыскании с клуба €26 млн за продление контракта в 2016 году и публично признаться в желании покинуть ПСЖ.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба сделало парижанам предложение в €100 млн плюс хавбек Филиппе Коутиньо. При этом в обмен могут быть включены защитник Самуэль Юмтити или полузащитник Иван Ракитич.

Руководство чемпионов Испании не забыло скандал, который устроил бразилец в 2017 году перед уходом во французский «Пари Сен-Жермен». Тогда футболист специально оттягивал момент перехода, чтобы получить бонусы от «Барселоны», сообщает El Chiringuito .

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

«Барселона» ведёт переговоры с отцом Неймара, писал News.ru.