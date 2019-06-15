Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар опроверг информацию, что занимался сексом с моделью без презерватива.
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Ранее сообщалось, что Неймар дал показания по делу об изнасиловании в полиции, куда прибыл на кресле-каталке, так как получил травму. Помимо изнасилования, бразильцу вменяется киберпреступление, потому как, по версии следствия, он якобы выложил фотографии модели в Интернет.
Триндади подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал её 15 мая в парижском отеле. По её словам, Неймар бил её и вёл себя грубо. Кроме того, она назвала его наркоманом.
Ранее News.ru писал, что появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.