https://static.news.ru/photo/f4266f98-8f6c-11e9-8e8b-fa163e074e61_1024.jpg Неймар Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар опроверг информацию, что занимался сексом с моделью без презерватива.

Как сообщает UOL , игрок заявил, что во время полового акта с Нажилой Триндади, обвиняющей его в изнасиловании, он использовал презерватив, который впоследствии выбросил в туалет гостиничного номера.

Ранее сообщалось, что Неймар дал показания по делу об изнасиловании в полиции, куда прибыл на кресле-каталке, так как получил травму. Помимо изнасилования, бразильцу вменяется киберпреступление, потому как, по версии следствия, он якобы выложил фотографии модели в Интернет.

Триндади подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал её 15 мая в парижском отеле. По её словам, Неймар бил её и вёл себя грубо. Кроме того, она назвала его наркоманом.

Ранее News.ru писал, что появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.