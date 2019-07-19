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Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар не отправился с командой на сбор в Германию.

Парижане опубликовали в своём официальном Twitter-аккаунте список из 23 игроков на товарищеский матч против «Нюрнберга». Неймара в нём не оказалось.

Бразильский форвард хочет ускорить процесс трансфера в «Барселону» и рассчитывает подыскать жильё, сообщает La Porteria.

В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому "Реалу"купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.