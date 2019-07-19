Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар не отправился с командой на сбор в Германию.
Парижане опубликовали в своём официальном Twitter-аккаунте список из 23 игроков на товарищеский матч против «Нюрнберга». Неймара в нём не оказалось.
Un groupe de 23 joueurs pour ce déplacement— Paris Saint-Germain (@PSG_inside)
#FCNPSG pic.twitter.com/qzYIOBtuZk 20 июля 2019 г.
Бразильский форвард хочет ускорить процесс трансфера в «Барселону» и рассчитывает подыскать жильё, сообщает La Porteria.
В прошедшем сезоне Неймар провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому "Реалу"купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.