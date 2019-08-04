https://static.news.ru/photo/81ded98a-b6b2-11e9-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар может перейти в испанскую «Барселону» на правах аренды.

Как сообщает Sport.es, бразилец намерен покинуть команду этим летом и уже сообщил об этом руководителям.

Бразильский форвард хочет ускорить процесс трансфера в «Барселону» и рассчитывает подыскать жильё, сообщает La Porteria.

В прошедшем сезоне спортсмен провёл за ПСЖ 28 матчей и набрал 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).

Французский футбольный клуб ПСЖ предложил мадридскому «Реалу» купить 27-летнего бразильского форварда Неймара, писал News.ru.