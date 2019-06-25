https://static.news.ru/photo/95910430-9722-11e9-804a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар договорился о переходе в состав каталонской «Барселоны».

Контракт рассчитан на пять лет, а уровень зарплаты будет в 1,5 раза ниже, чем он получает на данный момент (около €24 млн), сообщает Sport.es.

Кроме того, 27-летний футболист готов принести извинения болельщикам команды и признать ошибкой переход во французский клуб.

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира, ранее писал News.ru.