https://static.news.ru/photo/376132ee-b43d-11e9-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.

По данным системы «СПАРК», чистый убыток «Динамо» составил 1,1 млрд рублей. У «красно-белых» показатель равен 878 млн рублей.

При этом, петербургский «Зенит», в сезоне-2018/19 увеличил выручку до 11,47 млрд рублей. В этом сезоне «сине-бело-голубые» стали чемпионами России. Также выручка увеличилась с 2,69 млрд руб. до 2,83 млрд руб. у столичного ЦСКА.

Показатели московского «Локомотива», который выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2018 году, неизвестны.

Ранее News.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти футболистов, которые претендуют на победу в премии The Best. В него вошли Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Эден Азар, Лионель Месси, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк. Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Милане.