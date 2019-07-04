https://static.news.ru/photo/49396342-9e2b-11e9-90a7-fa163e074e61_1024.jpg Хвича Кварацхелия Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство футбольного клуба «Рубин» смогло удовлетворить желание бывшего полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, в котором он выступал на правах аренды, и спортивного агента при переходе в казанскую команду.

«Казанцы» заплатили грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса. Зарплата Кварацхелии в казанском клубе составит €30 тысяч в месяц, но в будущем может быть увеличена до €50 тысяч, сообщает портал Metaratings.ru .

Агент же заработал на трансфере 18-летнего футболиста €3 млн.

В прошедшем сезоне Кварацхелия сыграл 7 матчей за московский клуб и отличился голом.

«Локомотив» выкупил Крыховяка у «ПСЖ» за €12 млн, писал News.ru.