https://static.news.ru/photo/c1a036b0-a25b-11e9-b193-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ivan Del Val/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Российской премьер-лиге (РПЛ) хотят установить систему системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ожидается, что видеоассистенты рефери появятся уже с начала сезона-2020/21.

Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входит приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.

VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в лиге, писал News.ru.