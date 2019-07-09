В Российской премьер-лиге (РПЛ) хотят установить систему системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ожидается, что видеоассистенты рефери появятся уже с начала сезона-2020/21.
Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что за VAR придётся заплатить около 700 млн рублей. В эту стоимость входит приобретение оборудования и расходы на трёхлетнюю эксплуатацию.
VAR — технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в лиге, писал News.ru.